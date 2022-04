Diputados de las bancada de independientes del Partido Por la Democracia (PPD) y del Partido Comunista (PC) le solicitaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que abra una investigación por eventual colusión en el precio de productos de la canasta básica.

Los parlamentarios se reunieron con el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, con el fin de que el organismo pueda intervenir ante las sospechas por el alza en el valor de ciertos alimentos básicos, entre ellos, el aceite.

De este modo, los diputados pidieron que la FNE investigue a empresas o comercios que tengan relación con alimentos de dicha índole.

“Hemos tenido pruebas respecto de trabajadores que están en los distintos supermercados y que han visto cómo se han acumulado bodegaje con aceite, con harina y otros insumos importantes de alimentos, que nos parece súper delicado”, dijo el diputado independiente del PPD, Cristián Tapia.

En ese sentido, informó que dichos antecedentes se los entregaron a Riesco.

“Tal vez alguien puede decir que no hay hechos consumados en esta situación, pero la experiencia que tenemos de atrás nos da para que exista una comisión investigadora”, agregó.

Por su parte, la jefa de bancada del PPD, Carolina Marzán, señaló que, como parlamentarios, “sabemos que en los últimos 12 meses ha habido un alza del IPC que ha bordeado el 10% y en lo que corre del año ha llegado casi al 2%. Son cifras que, en los últimos 30 años, la verdad eran desconocidas”.

“El fiscal se comprometió a ser lo más expedito posible”, dijo Marzán. “Esto no es inmediato, obviamente, es de varios meses. Pero lo importante es que vamos a tener una comunicación directa donde se nos va a ir informando” del avance del proceso y su eventual investigación.

Helia Molina: “Es un derecho fiscalizar”

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la diputada del PPD Helia Molina señaló que “la justificación económica (de la solicitud), de acuerdo con los que entienden harto de economía con quienes yo he conversado, me han dicho que es desproporcionada el alza en relación a la situación global. ¿Por qué nosotros subimos más que otros países? Subimos más incluso que los países que dependen del cereal de Ucrania; del gas de Rusia, nosotros no dependemos de eso”.

“Entiendo que hay factores de inflación, si no estamos negando aquello. Solamente estamos llevando una inquietud de la gente, una inquietud que a nosotros también nos afecta, de poder averiguar si acaso la proporción de las alzas corresponde exclusivamente a un factor económico de aumento de los costos de la distribución, de la materia prima, pero qué está pasando con los intermediarios”, agregó.

En ese sentido, la parlamentaria reiteró que, como diputados, “queremos una investigación”. “Tenemos un derecho. Es un derecho fiscalizar“, sentenció.