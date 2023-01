Al ser consultado en la comisión de Hacienda del Senado sobre postergar o no el cobro de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) a una serie de servicios que previamente no se encontraban afectos a esta carga, afirmó que "por una discusión de una última hora nosotros no podemos deshacer el Presupuesto, y cortar US$500 millones a un montón de cosas porque no vamos a tener estos ingresos".