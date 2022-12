A inicios de enero comenzarán a gravarse con Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) una serie de servicios profesionales que no encontraban afectos a esta carga. En ese contexto, diversos gremios solicitaron al Gobierno la postergación en su aplicación. Tras esta petición el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cerró cualquier posibilidad de modificar esta medida.

Según consignó Emol, el jefe de la billetera fiscal aclaró que cuando había sido consultado sobre el tema, “aparte de llamar la atención de que a última hora se esté pidiendo postergación, especialmente de profesionales que deberían, por su propia naturaleza, estar bien enterados de cuando entran a regir las leyes, lo que hicimos fue canalizar nuestro equipo tributario todos los antecedentes que llegaron”.

Y agregó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) “en meses pasados envío cientos de miles de correos anticipando que venía esta norma, y tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre, quienes no estén suficientemente preparados, tengan la oportunidad para hacerlo”.

Sobre los plazos, el director del SII, Hernán Frigolett, añadió que “hay seis meses que es un trámite excepcional el que hemos dado para que esto se pueda sentar en cada uno de los contribuyentes, atendiendo las dificultades”.

Frigolett aclaró que el plazo de seis meses “no es una prórroga” y detalló que “es un plazo en el cual vamos a darle continuidad operacional a todas las empresas para que tengan el tiempo suficiente de pensar y tomar las decisiones adecuadas”.

Ante las dudas de eventuales fiscalización adelantó que se realizarán el 1 de julio. “Aquellos que no hayan (realizado) la regularización, tendrán que retroactivamente responder e integrar el IVA que no integraron en su momento si es que no cumplen con los requisitos para ser sociedades de profesionales”.