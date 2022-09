(CNN) – Las economías más grandes de Occidente acordaron este viernes imponer un precio máximo al petróleo ruso en un intento por reducir la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania sin avivar aún más la inflación global.

Los ministros de finanzas del grupo de países del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) dijeron que prohibirían la prestación de “servicios que permitan el transporte marítimo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen ruso a nivel mundial por encima del precio tope”. Eso podría bloquear la cobertura de seguros o la financiación de los envíos de petróleo.

El precio máximo lo establecería “una amplia coalición” de países, dijeron en un comunicado conjunto. La medida entraría en vigor junto con el próximo lote de sanciones de la Unión Europea, que incluyen una prohibición de las importaciones marítimas de petróleo ruso a partir de principios de diciembre.

Rusia ya había amenazado con tomar represalias al prohibir las exportaciones de petróleo a países que implementan un límite de precios. “Simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados del petróleo a esas empresas o estados que imponen restricciones, ya que no trabajaremos de manera no competitiva”, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak a los periodistas el pasado jueves, según la agencia estatal de noticias TASS.

La administración Biden ha estado presionando a los gobiernos para que introduzcan un tope de precios durante meses. Occidente ya ha sancionado muchas exportaciones energéticas rusas, pero Moscú ha seguido ganando miles de millones de dólares al mes desviando petróleo a países como China e India.

Pero la medida aún necesita trabajo y será extremadamente compleja de administrar. El precio al que se limitará el precio del petróleo ruso aún debe ser definido. También necesitaría un apoyo internacional más amplio para ser eficaz. “Lo que China e India hagan tendrá que ser una decisión nacional para ellos”, dijo un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la prensa este viernes. Pero si el tope obliga a Rusia a lograr acuerdos más baratos con sus socios comerciales, poniendo un tope al precio al que pueden vender sus productos, seguirá logrando sus objetivos, agregó el funcionario.

Rusia podría ofrecer un seguro alternativo para sus envíos de petróleo. Pero el funcionario del Tesoro de EE.UU. señaló que serían más caros, lo que aumentaría los incentivos para que los compradores opten por el sistema de precios máximos.

Los flujos de crudo y otros productos derivados del petróleo hacia Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur se han reducido en casi 2,2 millones de barriles por día desde el comienzo de la guerra en Ucrania, según la Agencia Internacional de Energía. Pero dos tercios de esta caída se han desviado a otros mercados, lo que ha ayudado a llenar las arcas de Moscú. Los ingresos por exportaciones en julio fueron de unos US$ 19 mil millones.

El control de Rusia de grandes franjas del suministro mundial de energía sigue siendo un desafío importante seis meses después de la invasión de Ucrania. Esta semana, Rusia detuvo temporalmente las entregas de gas natural a la región a través de un gasoducto vital y cortó todos los suministros a una empresa de servicios públicos francesa, lo que exacerbó los problemas que han llevado la inflación europea a un máximo histórico del 9%.

El viernes, poco después del anuncio del G7, el gigante energético estatal ruso, Gazprom, dijo que no reanudaría las entregas a través del oleoducto Nord Stream 1 el sábado como estaba previsto. La compañía citó una fuga de aceite y no dio un cronograma de cuándo podrían reanudarse las fallas.