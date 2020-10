¿Sistema de reparto, mixto o perfeccionar lo que hay? El desafío de mejorar las pensiones en Chile

En 1980 la canción número uno era Another One Bites the Dust de Queen. El imperio Contraataca de Star Wars lideraba la taquilla. Y también nacía el clásico Pacman. Mientras tanto, en Chile, también se gestaba un modelo: en plena dictadura, nacían las AFP.

Carlos Cazsely, Don Francisco y Javier Miranda, algunas de las grandes estrellas de la televisión chilena prometían un futuro mejor de la mano de la capitalización individual con mensajes llenos de esperanza. Promesas que quedaron marcadas en la cabeza de los chilenos y que hoy muchos las cuestionan.

Denisse Flores tiene 62 años y cotizó en la AFP desde el día uno en 1980. No tiene ni una sola laguna, se jubiló en mayo de 2018 dejando un sueldo de $1,5 millones. Pero su pensión apenas supera los $450 mil.

“Prometía jubilación, asociaba júbilo, que no es lo real”, comentó la mujer que es uno de los pocos casos en Chile de personas que lograron recaudar más de $100 millones y aún así apenas le alcanza para pagar el dividendo de su departamento.

Pasó a Fonasa y desde enero está en la lista de espera para realizarse una cirugía a su vesícula. Intenta ahorrar dinero extra haciendo aseo y, como muchos, ha tenido que pedir ayuda para subsistir.

Uno de los protagonistas en estas discusión es la tasa de reemplazo. En simple, es qué porcentaje de tu sueldo de los últimos 10 años representa tu pensión. Por ejemplo, si alguien ganaba $1 millón y tiene una tasa de reemplazo ideal, del 70%, entonces debería recibir una pensión de $700 mil.

Pero la realidad es muy distinta. Según cálculos de Ciedess de 2018, las mujeres (entre 50 y 60 años) en promedio tendrían una tasa de reemplazo del 19% y los hombres (entre 50 y 60 años) de 44% .

“No me puedo conformar con el 30% de la tasa de reemplazo, no debería ser mi realidad”, lamenta Denisse.

El ideólogo de las AFP, José Piñera, estimaba una tasa de reemplazo del 70%. Y esa promesa incumplida, entre varias otras, ha generado indignación en parte de los chilenos, cuyo descontento terminó explotando en las calles el 18 de octubre.

Andras Uthoff, ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, comentó que “fue una propuesta ideológica, una promesa falsa y un engaño para la gente”.

En tanto que Ronald Dempster, socio de la consultora Mi Previsión, defiende que “si las personas contribuyeron con sus ingresos durante 40 años, todos tienen una buena pensión”.

“Aquí se mezclan las ideologías. Y porque hemos tenido demasiada ideología metida en el debate quizás hemos postergado las soluciones”, argumentó Alejandro Ferrero, ex superintendente de Pensiones.

En 2008, el gobierno de Michelle Bachelet agregó un sistema de pilar solidario para apoyar a las personas de menos ingresos. Si actualmente el promedio de las pensiones en Chile es de $288 mil, ¿por qué la expectativa estuvo tan lejos de la realidad?

“Baja regularidad en la cotización, cotizamos muy poco, mucho trabajo informal. Segundo, aumento de la expectativa de vida, el poco ahorro que tenemos, lo tenemos que distribuir en más años de pensión. Tercero, la rentabilidad de los fondos que antes fue muy buena, hoy va en picada”, acotó Ferreiro.

Por su parte, Uthoff detalla que “se hizo caso omiso lo vulnerable que es el empleo en Chile, no todos tienen un empleo estable y formal a lo largo de su vida. Aún con los beneficios de Estado las pensiones son muy malas. El 80% aproximadamente trabaja por el salario mínimo y el 44% bajo la línea de pobreza”.

“Hay sistemas de previsión que funcionan en la medida que uno ahorre, muchas de esas personas que dicen que tienen una mala pensión, siendo que han trabajado por 40 años, no están diciendo que han impuesto por 40 años. No están diciendo que hayan impuesto por lo que ganaran durante esos 40 años”, argumentó Dempster.

Más o menos conformes, la mayoría coincide en que se necesitan cambios: Grandes para algunos, ajustes menores para otros. Tenemos el diagnóstico, pero ahora, ¿qué viene, cómo salvamos las pensiones? ¿Sistema de reparto? ¿mixto? ¿perfeccionamos el que tenemos?

Por ahora, el Congreso intenta apurar la discusión de la estancada reforma de pensiones enviada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Discusión que sigue de cerca Denisse y otros miles de chilenas y chilenos a casi cuatro décadas de la creación del controversial sistema de pensiones.