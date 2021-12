A días de que venza el plazo de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos con motivo de la crisis que ha ocasionado la pandemia del coronavirus en Chile, este lunes la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar la extensión del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022.

En concreto, la moción plantea que se hace necesario buscar soluciones que mantengan, por un tiempo significativamente mayor, las ayudas sociales. Esto se refiere a los esquemas de protección social y de contención de los gastos en servicios básicos de los hogares.

De esta manera, se busca extender el plazo en un año para impedir los cortes. Además, se amplía la cobertura de la población resguardada al 100% de vulnerabilidad.

Ante la urgencia de la materia, el grupo legislativo acordó extender el plazo de indicaciones hasta este martes 14 de diciembre. En la misma jornada se votará en particular.

Lee también: Kast propone reunirse con Bachelet: “Es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos”

El diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la comisión de Economía, Miguel Mellado, quien fue el único que votó en contra de la moción, sostuvo que “el Gobierno está preparando una ayuda a aquellas personas de ciertos sectores del Registro Social De Hogares, por eso voté en contra”.

“Hay personas que, efectivamente, pudiendo pagar sus servicios básicos no lo están haciendo y hay algunos otros dentro del RSH que efectivamente no lo pueden hacer; a esos el Gobierno tiene que ir en ayuda ahora para normalizar esta deuda. Por lo tanto, esperamos que el ministro de Energía venga a la comisión de Economía a explicar cómo va a ser esta ayuda que va a realizar el Gobierno para aquellas personas que no pueden pagar los servicios básicos”, agregó.