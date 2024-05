El presidente Gabriel Boric acusó este jueves que el discurso del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en la Enade “no fue colaborativo” en un momento en que es necesaria la unidad entre mundo público y privado.

¿Qué dijo Boric?

En medio de su entrevista con las radios de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el mandatario fue consultado por los avances en materia económica del país y su relación con el empresariado.

El jefe de Estado expresó que tiene la profunda convicción de que para el progreso es fundamental la sinergia entre sectores públicos y privados.

“Soy de quienes creen y miran con optimismo el futuro en el sentido en que Chile puede crecer mucho más de lo que los pronósticos indican. Hace poco salía una estimación de que para la próxima década (2024-34) el país tendría una tasa de crecimiento del orden del 2,2%, yo me revelo ante esos pronósticos“, expresó.

Luego añadió: “Estoy seguro que Chile puede más y que podemos recuperar las tasas del 5%. No me cabe ninguna duda que este va a ser un año de expansión en materia económica y es lo que estamos empujando desde el estado con mucha fuerza, pero para eso se necesita a los privados, en particular la inversión privada nacional, porque la internacional, como han visto, está en muy buenas condiciones“.

El discurso de Mewes “no fue colaborativo”

El presidente señaló que para lograr dicho cometido es necesario retomar las confianzas. En esa línea, destacó el discurso de la presidenta de Icare, Karen Thal, afirmando que inspiró a la unidad, y criticó el del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, “que no fue colaborativo”.

“Léalo y debátanlo también, en el debate público, porque solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas del Gobierno, sin ofrecer alternativas. Yo creo que en esto con los representantes del gran empresariado en Chile tenemos diferencias, pero también muchísimos puntos de convergencia y lo he dicho hasta el cansancio, Chile puede crecer más y como estado y Gobierno estoy empeñado en que eso suceda”, agregó.

¿Qué dijo Mewes en la Enade?

El titular de la CPC hizo énfasis en la urgencia de ratificar el acuerdo Marco Avanzado con la UE, reformar el sistema político y promover una reforma tributaria orientada a fomentar la inversión. Además, criticó la insuficiencia de la reforma de los permisos ambientales y la inseguridad en el país, calificándola como un “nuevo impuesto” para las empresas que debe abordarse con mayor eficiencia en lugar de más recursos.

