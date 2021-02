La decisión de Tesla de invertir en Bitcoin ha elevado los precios a un récord. Pero no es el único catalizador que impulsa el rápido ascenso de la criptomoneda.

Lo que está sucediendo: Bitcoin saltó por encima de los US$ 48 mil por primera vez después de que Tesla dijera el lunes que pronto aceptaría Bitcoin como pago por sus vehículos. El fabricante de automóviles eléctricos, dirigido por el entusiasta de la criptografía Elon Musk, también reveló que tiene US$1,5 mil millones de efectivo de reserva en Bitcoin en lugar de la moneda tradicional.

La medida indica que las criptomonedas están comenzando a generalizarse en la América corporativa después de años de escepticismo. Una cosa es que Musk se identifique como un “partidario de Bitcoin”. Otra cosa es que Tesla, una empresa del S&P 500, acepte pagos directos de Bitcoin y realice una inversión considerable.

“Tesla… ha eliminado el riesgo de la adquisición de bitcoin por parte de empresas públicas y ha acelerado la transformación digital de los balances corporativos“, tuiteó el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, un defensor de Bitcoin. “Los tesoreros ahora están pensando en cómo convertir un activo improductivo en el activo de mejor rendimiento”.

Incluso antes del movimiento de Musk, había señales de que Bitcoin estaba ganando terreno entre aquellos que habían rechazado las criptomonedas debido a su extrema volatilidad.

Grayscale Investments, el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo, ha dicho que una explosión de interés de los inversores institucionales ayudó a impulsar los activos bajo gestión por encima de los 20.000 millones de dólares para finales de 2020. Gestionó sólo 2.000 millones de dólares a principios del año pasado.

En una entrevista reciente, el director ejecutivo Michael Sonnenshein dijo que Grayscale ya no sólo está captando el interés de las oficinas familiares y los fondos de cobertura. Las donaciones y los fondos de pensiones (principalmente fuera de los Estados Unidos) también buscan generar exposición a las criptomonedas.

“Realmente se trata de reconocer los beneficios de poseer Bitcoin“, dijo Sonnenshein. “Ciertamente existe el ángulo de la diversificación”.

En una era en la que los bancos centrales están imprimiendo un flujo de dinero aparentemente interminable, los inversores se sienten atraídos por la “escasez verificable” de Bitcoin, señaló.

Bitcoin está diseñado para que la cantidad total de monedas que se emitirán alguna vez sea de 21 millones, lo que refuerza el caso para aquellos que lo ven como un “oro digital”.

No todo el mundo está preparado para dar el salto. Deepak Puri, director de inversiones para las Américas de Deutsche Bank Wealth Management, me dijo que está escuchando “muchas más conversaciones de los clientes” sobre Bitcoin. Pero el equipo de gestión patrimonial no abogaba activamente por inversiones en criptomonedas a fines de enero.

Hay mucha charla de que el rápido aumento en los precios de Bitcoin conducirá a una corrección dolorosa. Pero Sonnenshein dijo que los clientes de Grayscale en su mayoría están haciendo jugadas a largo plazo y no se preocupan demasiado por las jugadas a corto plazo.

“Cuando ve días [con] Bitcoin cayendo un 10%… no estamos recibiendo llamadas y correos electrónicos de inversores en pánico”, dijo. “Vemos que los inversores utilizan de manera oportunista esas reducciones de precio para aumentar sus posiciones”.

Panorama general: Tesla no es el único toro de Bitcoin en la ciudad en estos días. Y si la tendencia se mantiene, más personas podrían unirse al frenesí en las próximas semanas y meses.

Gestor de fondos de cobertura: las acciones estadounidenses están en una burbuja

La recuperación en forma de V en el mercado de valores está cobrando un gran impulso.

El S&P 500 está ahora un 75% más alto que su punto más bajo en marzo pasado. El Nasdaq se ha más que duplicado desde su mínimo pandémico. Las acciones de Tesla han subido un asombroso 1,095% en ese lapso. Y un ejército de comerciantes en Reddit pudo enviar GameStop a la luna, al menos durante unos días.

Aunque hay buenas razones para el optimismo sobre la economía y la pandemia, algunos temen que la euforia del mercado se esté saliendo de control, aunque es imposible calcular cuándo podría estallar la burbuja.

“Creo que estamos en una burbuja como la del 2000“, dijo el veterano administrador de fondos de cobertura Mark Yusko a mi colega de CNN Business, Matt Egan. “Eso no significa que mañana el mercado vaya a colapsar”.

Yusko, el director ejecutivo de Morgan Creek Capital Management, señaló signos de especulación extrema del mercado, como el aumento del 1.625% para GameStop en enero.

“En general, los mercados de valores se encuentran en territorio de burbujas. Mire los movimientos parabólicos de varias empresas como Tesla”, dijo.

Yusko también señaló que los ingresos netos anuales de Apple apenas se han movido en los últimos cinco años. Pero las ganancias por acción, que impulsan los precios de las acciones, han aumentado drásticamente porque el fabricante del iPhone ha recomprado agresivamente sus acciones.

“Eso es solo ingeniería financiera“, dijo.

Aún así, Yusko reconoció que los mercados sobrecalentados pueden calentarse mucho antes de finalmente enfriarse.

“El desafío con las valoraciones extremas es que pueden durar más de lo que cree“, dijo.

Los bancos de Main Street lo están haciendo mejor que las empresas de Wall Street

¿Buscando buenas noticias? Aquí hay algunas: las acciones de los bancos regionales están prosperando, una señal de que la economía se está recuperando y se espera que los estadounidenses promedio finalmente se beneficien.

Esas pequeñas empresas financieras obtienen la mayor parte de su dinero tomando depósitos y emitiendo hipotecas y préstamos para pequeñas empresas, informa mi colega de CNN Business, Paul R. La Monica. Eso es diferente de los grandes bancos de Wall Street, que hacen negocios importantes en el comercio de acciones y bonos y en asesorar a las empresas sobre fusiones y ofertas públicas.

Lo último: el ETF de banca regional de SPDR S&P ha subido casi un 16% en lo que va de año, en comparación con una ganancia del 6% para el ETF de SPDR del sector de selección financiera más amplio. Este último tiene a JPMorgan Chase, BlackRock, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley como algunas de sus principales participaciones.

El fondo bancario regional posee empresas con las que es probable que interactúen más consumidores cotidianos, como First Republic, Regions Financial, M&T Bank y Huntington Bancshares.

“Los bancos regionales están más cerca de Main Street“, dijo Donald Calcagni, director de inversiones de Mercer Advisors. “Se podría argumentar que tienen más en cuenta el pulso de la economía real que los tipos de torre de marfil en Wall Street”.

Muchos de los principales bancos regionales se han beneficiado de la explosiva demanda de vivienda. El boom hipotecario debería continuar mientras los tipos de interés sigan siendo bajos. El aumento de las acciones también comunica la fe de que los consumidores pronto buscarán obtener más préstamos para comprar automóviles o gastar más con tarjetas de crédito.

“La mayoría de la gente piensa que al otro lado del COVID-19, cuando sea que sea, habrá una demanda reprimida de crecimiento“, dijo Richard Schaberg, director del grupo de instituciones financieras estadounidenses del bufete de abogados Hogan Lovells.