¿Paneles solares para bajar las cuentas de luz?: Estos son los beneficios y el costo de inversión

Todos estamos expectantes sobre cuánto nos va a subir la cuenta de luz desde agosto, que es cuando se va a reflejar en la primera boleta, y también un cálculo que debiéramos hacer es si vale la pena invertir en paneles solares para que tengamos luz por esa vía y, eventualmente, bajar prácticamente a cero el pago mensual.

Cuatro personas viven en la casa de Vanessa Barros, tiene siete paneles solares que le entregan energía autónoma y no paga nada en su cuenta de la luz. Si bien se necesita una inversión inicial, esta alternativa verde permite reducir desde 30% a 100% las tarifas eléctricas y paliar las fuertes alzas.

“Yo decidí en 2022 instalar los paneles solares y fue una decisión, yo creo, para generar más energía limpia (…). Ahora es bacán, como llevo un buen tiempo (…) la cuenta me sale hoy día casi cero”, comenta a CNN Chile. “Se paga a través de ciertos años. Esta casa es mía, entonces, para mí tenía mucho sentido. También he ido cambiando algunos artefactos dentro de la casa a eléctricos y, además, llevo acumulando -porque lleva un tiempo ya durante el verano y todo- como remanentes para mí. Entonces, también se me va a devolver plata”, añade.

Incluso le van a devolver dinero gracias a la Ley de NetBilling, la que otorga el derecho de generar energía propia, autoconsumirla e inyectar sus excedentes a la red.

Pedro Saratscheff, fundador de Ruuf, relata que muchas veces les preguntan cómo entregar energía solo a un sector de la vivienda, pero “la verdad es que no hay que preocuparse de eso, porque la energía se inyecta directamente en la conexión general de la casa y puedes efectivamente cubrir sólo una parte de tu boleta, eso no es problema”. Por ejemplo, “si tú consumes $100 mil, podrías querer cubrir la mitad con paneles solares”.

¿Cómo podemos bajar el costo en la cuenta de la luz?

Reducir la boleta de la luz genera expectación. Además, los paneles solares en los últimos cuatro años han visto una fuerte reducción en su precio, lo que los hace estar actualmente en su mínimo histórico: 57% más baratos que en los últimos cinco años.

“Me instalaron un inversor que básicamente convierte la energía que se está generando adentro y la convierte para que sea utilizable dentro de la casa”, explica Vanessa.

Como referencia, para obtener un kilovatio pico se requieren dos paneles solares estándar. Para que un hogar sea autónomo se necesitarían al menos seis paneles, dependiendo del consumo.

“En promedio, un sistema que nos costaría entre $4 millones y $6 millones para implementar un sistema en una instalación promedio dentro de nuestros hogares”, explica Roberto Lepin, services director de Schneider Electric. “Todo esto se puede traducir en un ahorro entre $350.000 y $600.000 anuales. Todo esto depende de la potencia que nosotros generemos y de cuánto es el uso que nosotros obtengamos de estas instalaciones”, agrega.

Se estima que la inversión se puede pagar en un periodo entre 6 a 7 años. Las posibilidades de financiamiento son cada vez más extendidas, e incluso hay empresas que no necesitan pie para invertir.

En ese sentido, José Luis Carvallo, fundador y gerente comercial de Solarity, relata que, como empresa, llegan donde el consumido y le ofrecen una solución completa y le hacen la inversión inicial, “y el consumidor final solamente nos va pagando mes a mes una tarifa fija, pero predecible y más barata”.

Alternativa para Pymes y pequeñas empresas que el Congreso está pidiendo que se evalúe dentro del subsidio eléctrico. “Es posible acceder al fondo verde para el cambio climático, que es un fondo europeo donde el país puede postular y podemos tener también créditos blandos para pequeños emprendedores y subsidios para instalar ojalá un millón o más de techos solares en nuestro país rápidamente. De esa manera las cuentas se verían bajadas rápidamente”, el diputado e integrante de la Comisión de Energía Jaime Mulet (FRVS).

Por su parte, la diputada y presidenta de la instancia, Yovana Ahumada (IND) afirma: “En la Región de Antofagasta, donde generamos la energía, que eso también se vea reflejado de alguna manera en un beneficio local. Esas cosas y otras más hemos puesto en la mesa”.

Créditos verdes y tasas preferenciales se ponen sobre la mesa. Además, si la inversión se hace en un edificio, estos paneles solares podrían ayudar a bajar el costo de los gastos comunes.

“En lugar de solo estabilizar o compensar el alza de los precios de la electricidad, hace que la electricidad se pueda obtener a costo cero. Por supuesto que es algo muy importante, pero por supuesto la escala a la que tiene que desarrollarse es muy significativa y eso implica una inversión importante de recursos”, dice el ministro Mario Marcel (Hacienda).

Ahorros a partir del 30% que se podrían ver en las cuentas de la luz. Una inversión inicial, pero que no está anexada al tipo de cambio o combustibles, por lo que se asegura eficiencia futura.