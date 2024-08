Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes, es acusado de apropiación indebida: ¿De qué trata el caso?

Gil fue formalizado este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal aceptó las medidas solicitadas por la Fiscalía y los querellantes, que constan de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la Clínica Las Condes.

A las 11:00 horas de este martes estaba fijada la formalización de Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes (CLC), acusado por el presunto delito de apropiación indebida.

El caso tuvo inicio luego de que un grupo de médicos que trabajaba para el recinto hospitalario a través de sociedades médicas presentó una querella por la retención de sus pagos a honorarios. Los montos ascienden a $2.600 millones y los representantes de 21 sociedades acusan una pérdida que va entre $8 millones a $285 millones.

Gil llegó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago utilizando una mascarilla para cubrirse el rostro y en compañía de varias personas, entre las que se encontraba su abogado, Álvaro Cofré.

En la audiencia, la fiscal Karin Naranjo apeló a que hay procedimientos médicos que la CLC no paga desde 2021 y que “no hubo un pago oportuno a los médicos, y no existe claridad sobre qué pacientes habían pagado o no. La nueva administración, encabezada por Alejandro Gil, negó a los médicos de manera permanente el acceso a información sobre que pacientes habían pagado y quienes no”, según consigna La Tercera.

De acuerdo a la persecutora, desde 2021 hasta la fecha, la administración de la Clínica “ha vulnerado el mandato que las sociedades habían otorgado, pagando a los médicos y sociedades prestadoras en fracciones menores y parciales”.

Según dijo, aquello tiene fundamento en la morosidad que enfrenta el centro médico: “El objetivo de esta práctica ha sido apropiarse de los dineros recaudados a las aseguradoras y pacientes para poder afrontar escenarios financieros favorables que presenta la Clínica Las Condes, acumulando así sumas significativas de dinero”.

De ese modo, solicitó firma mensual y arraigo nacional para Gil. Mientras que los querellantes pidieron que no se acerque a la clínica por la posibilidad de que se pierdan o destruyan pruebas que pueden resultar importantes para el caso.

El tribunal aceptó todas las medidas solicitadas.

De acuerdo al medio citado, la defensa de Alejandro Gil se mostró disconforme con las peticiones de los querellantes, y señaló que “no tiene sentido que se le prohíba el ingreso de la clínica y que se le prohíba tener contacto con los gerentes”.