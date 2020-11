El reconocido astrónomo de la Universidad de Chile y CATA, José Maza, en conversación con CNN Chile entregó detalles sobre el próximo eclipse solar que podrá ser observado este 14 de diciembre en gran parte del territorio nacional, específicamente en la región de La Araucanía y Los Ríos.

Según indicó, se tratará de un fenómeno natural “hermoso” y que tendrá una duración un poco más corta que el observado el pasado 2019 en la región de Coquimbo, es decir, aproximadamente dos minutos.

Precisó, además, que el eclipse comenzará minutos antes del mediodía, iniciando un periodo que comprende alrededor de una hora y 15 minutos. Por lo que a eso de las 13:00 horas, este fenómeno podría estar en todo su esplendor para su visión al 100% desde la ciudad de Temuco.

Eclipse

Pese a que la mejor visibilidad estará en la zona sur del país, desde la región Metropolitana también se podrá apreciar el eclipse. “El 80% del sol va a estar tapado, por lo tanto vamos a apreciar que la luminosidad va a bajar y si tenemos lentes especiales para observar el sol, vamos a ver que se va a transformar en un plátano”, explicó Maza.

Sin embargo, hizo hincapié en que el momento más emocionante se vive cuando el sol es tapado en su totalidad, lamentando que debido a la pandemia muchas personas no podrán vivir dicha experiencia. “La pandemia me tiene un poco asustado”, dijo el astrónomo, por lo que aún estaría evaluando la posibilidad de viajar a Temuco.

Por otro lado, derribó mitos que aluden a este fenómeno, asegurando que “hay que disfrutarlo porque es una cosa linda, pero no hay que buscarle la quinta pata al gato”, respondiendo a las teorías que adjudicaban la pandemia al eclipse observado en Chile el 2019.

El único cambio que se observará en el eclipse, además de la luminosidad, es el comportamiento de pájaros y animales, ya que “se van a dormir porque se les esconde el sol y después de dos minutos saldrán de nuevo”, dijo.

Finalmente, y en referencia a la pandemia, el profesional descartó que astrónomos de Europa o Estados Unidos visiten el país pese a que “había grandes reserva de la NASA y observatorios internacionales para estar ahí”, pero debido al COVID-19, “creo que va a ir un grupo más pequeño” a la región de La Araucanía.

Sin embargo, el 2021 ocurrirá también un eclipse solar que será visible desde la Antártica, y el próximo ocurriría el 2048 en la región de Aysén y luego el 2064 entre las ciudades de Rancagua y Santiago.

Educa Chile y “Marte: La próxima frontera para niños y niñas”

El astrónomo también entregó detalles de sus proyectos que están dedicados a todos los niños y niñas del país. El primero de ellos se relaciona con un programa de televisión para Educa Chile y que consta de 12 cápsulas de dos minutos y medio.

“Yo soy un mono animado y vamos a hablar de distintos temas, del eclipse, del sol, de la luna, de asteroides y hoyos negros”, detalló José Maza, asegurando que él es quien realizará la locución de este contenido pero que será representado por una caricatura con su rostro.

“Ojalá que los niños se entretengan con las cosas que le voy a contar”, dijo sobre el programa que se emitirá a partir del 28 de noviembre.

Respecto de su segundo proyecto, este es un libro denominado “Marte: La próxima frontera para niños y niñas”, el cual está dirigido principalmente a “motivar a las niñas para que se acerquen a la ciencia”.

“Espero que las niñas se entusiasmen con las ciencias en Chile, tenemos una deuda con las mujeres en todos los planos, pero tenemos una deuda brutal con las niñas de las maneras en que las educamos”, sentenció.

Ley de Presupuesto 2021 y proceso constituyente

Por otro lado, el astrónomo también abordó el recorte que tendrá el área de las Ciencias y Cultura para el Presupuesto 2021, lo cual fue rechazado por la Cámara de Diputados.

Sobre esto, Maza expresó que “no lo puedo creer. La pandemia ha demostrado que de esto no nos va a salvar nadie que no sean los científicos, y sin embargo, contra todo pronóstico, en vez de aumentar el presupuesto para ciencias, se recorta un 9%“, dijo.

Además, sostuvo que “Chile es el país que menos invierte en ciencias en los 40 países más desarrollados del mundo”, y en caso de que esa inversión se duplique, aún seguiríamos en esa desfavorable posición. Por lo que “en lugar de estar acortando distancia con el penúltimo país, disminuimos el presupuesto (…) lo encuentro insólito“.

También recordó las palabras de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien dijo que “un peso invertido en cultura, es un peso menos para la gente”, argumentando que al contrario, “un peso en cultura es el peso mejor invertido”.

“Lo más importante que puede hacer Chile es invertir en educación y en ciencias y tecnología. Con esas dos deudas históricas podríamos hacer que el país empiece a progresar de verdad”, concluyó.

Finalmente, el astrónomo respondió a la posibilidad de ser parte del proceso constituyente como candidato a la Convención Constitucional. Para esto, hizo uso del dicho “pastelero a tus pasteles”, asegurando que “de Constitución entiendo re poco y esas discusiones no es lo mío”.

Agradeció, además, a las personas que le han pedido ser parte de esta discusión, pero descartó por ahora una candidatura pese a que “me lo han pedido desde dos partidos políticos, que dijeron que me llevarían como independiente en sus listas”, una oportunidad que no aceptaría debido a que no quiere estar “encasillado” en un partido.