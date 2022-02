El tenista alemán Alexander Zverev fue descalificado del ATP 500 de Acapulco tras golpear en repetidas ocasiones la silla del árbitro del partido de dobles que acababa de perder.

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco“, señaló la organización a través de sus redes sociales.

Aviso importante @atptour

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.

