Zidane Yáñez sube al primer equipo del New York City: El club jugará contra el Inter de Miami de Messi y Falcón

A sus 16 años, el delantero fue convocado por el DT Pascal Jansen para la pretemporada en California. Su proyección entusiasma tanto a su club como a la selección chilena, que ya lo tiene en su radar.

Zidane Yáñez, una de las promesas más destacadas del fútbol chileno, está dando pasos agigantados en su carrera. Con solo 16 años, el delantero fue convocado por el técnico Pascal Jansen para integrarse a la pretemporada del primer equipo del New York City, club que pertenece al prestigioso City Group.

Lee también: ¿Quién es Zidane Yáñez? El chileno goleador del Sudamericano Sub 15 de Bolivia

¿Qué pasó?

El joven atacante viajó a Santa Bárbara, California, junto a 33 futbolistas de primer nivel, donde enfrentará amistosos contra el Real Salt Lake y Los Angeles Galaxy.

Según declaraciones de su padre, Claudio Yáñez, recogidas por Las Últimas Noticias, Zidane está viviendo una experiencia única y buscando consolidarse en un entorno de alta competencia.

“Si anda bien, podría ser el tercer delantero del equipo, aunque hay jugadores con mucha experiencia en su puesto”, comentó.

Además, Yáñez viene de realizar una exitosa estadía en Bélgica, entrenando con el Lommel, otro club del City Group. Su desempeño incluyó un gol en un amistoso, lo que reforzó la confianza en su talento.

Pese a que no estará presente en el cuadrangular internacional en Osorno con la Sub 17, tanto el cuerpo técnico como la Federación de Fútbol de Chile apoyaron su decisión de priorizar la pretemporada con el New York City. Sebastián Miranda, técnico de la Sub 17, declaró:

“Esta experiencia es clave para Zidane y estamos seguros de que llegará en óptimas condiciones al Sudamericano”.

Podría debutar contra el Inter de Miami

Uno de los primeros partidos del club en la temporada será contra el popular Inter de Miami, en el que hoy militan estrellas del futbol mundial como Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suarez, y una cara conocida para los chilenos, el uruguayo Maximiliano Falcón.

El duelo está programado para el sábado 22 de febrero, a las 16:30 horas.

Lee también: Francisco Chaleco López brilla en el Dakar 2025 con un histórico segundo lugar en la categoría SSV

Con su cumpleaños número 17 a la vuelta de la esquina, Zidane Yáñez sigue acumulando experiencia y minutos valiosos junto a figuras como el argentino Maxi Morales y el uruguayo Santiago Rodríguez.

El futuro parece brillante para este joven talento, que se perfila como una de las grandes apuestas del fútbol chileno.

Mira algunas de las mejores jugadas de Zidane Yáñez con La Roja