“Hueones envidiosos”. Esta fue parte de la férrea defensa que Arturo Vidal y Fabián Orellana le dieron a Fernando Felicevich tras las acusaciones de influencia en clubes de fútbol chilenos.

Un reportaje de Televisión Nacional de Chile (TVN) expuso posibles injerencias del argentino en algunos clubes nacionales. Esta acusación fue seguida de una querella que interpuso el exjugador Matías Campos Toro, quien alega una millonaria deuda pendiente por parte de Felicevich.

El representante afirmó que tomará medidas para defenderse adecuadamente.

¿Qué dijeron los futbolistas?

A través del canal de Twitch de Vidal, ambos futbolistas defendieron al representante y emplazaron en duros términos a Juan Cristóbal Guarello. Revisa el diálogo:

—Vidal: Felicevich es el mejor. Los hueones tratan de dejarlo mal siempre. Hueones envidiosos, pero no se pregunta quién ha sacado a todos los jugadores a todos los jugadores a Europa, quién los tiene en los mejores equipos del mundo.

—Orellana: Pero ¿sabes lo que dicen? Dicen que les quita los jugadores a nuestros representantes. Hueón, los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina. Esa es la huea que no entienden.

—Vidal: Creen que Felicevich anda robando. ¡Cómo va a hacer eso!

—Orellana: Y después dicen que nosotros incentivamos a los más jóvenes para que firmen. ¡Están locos! Son más hueones. Este Guarello cree que se las sabe todas, no jugó nunca a la pelota.

—Vidal: Ese culiao sabe con suerte caminar (…), es terrible.

—Orellana: No está ni titulado de periodista el conchesumadre. ¡No sé qué huea se cree! La cagó el culiao. Le pasai una pelota y no domina ni una. Malo conchetumadre.

—Vidal: ¡Eso! Atácalo voh no más, Fabi.

—Orellana: Me hace calentarme el malo culiao. ¡Si es malo, po hueón!

Respuesta de Guarello

Durante la jornada del lunes, Juan Cristóbal Guarello respondió en DirecTV Sports los insultos que recibió por parte de Arturo Vidal y Fabián Orellana: “¿Una década en Europa para hablar así cuando te están siguiendo miles de personas? ¿Una década en Europa, en la cuna de cultura occidental, para hablar así?”.

Luego, el comentarista le dirigió el mensaje a Fabián Orellana, preguntando: “¿No aprendió nada en España, no escuchó hablar a la gente, no aprendió nada?; mientras que a Arturo Vidal le dijo que “estuvo en Italia, estuvo en el norte de Italia, la cuna de la banca, por ejemplo; en la cuna de nuestro idioma, de toda nuestra cultura. Estuvo en Alemania, estuvo en España, estuvo en Cataluña”.

“¿Una década y más para hablar de esa manera? ¿para expresarse de esa manera? Qué triste”, agregó.

Finalmente, Guarello les dijo a ambos jugadores que, “después, cuando pasen los años -porque también se vive como se habla-, no reclamen de cómo termina”.

“Y tú, Vidal, que tanto defiendes a tu empresario, yo no sé si te quieren tanto. Yo tengo una cartita bajo la manga. Algo que yo sé que no tendría que saber ¿Quién me lo contó?”, sentenció.