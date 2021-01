(Agencia Uno) – El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, calificó como merecido el triunfo del cuadro azul a domicilio por 1-0 sobre Coquimbo Unido, en duelo clave en la lucha por la permanencia, al afirmar que “ganamos con buen fútbol y una buena lectura del rival”.

Una victoria que le permite al elenco colegial evitar por ahora jugar el partido por la salvación, que hoy está disputando Colo Colo y la Universidad de Concepción. En la tabla anual, llegó a 45 puntos y saltó del séptimo al quinto puesto, en zona de Copa Sudamericana.

“Estaba preocupado porque no se podía ganar, pero este triunfo me deja bien tranquilo. De ahí las reuniones de las directivas son normales, se hacen para buscar soluciones. El tema del descenso y la tabla ponderada es una exigencia, y con eso me estaba comprometiendo harto“, expresó el estratega venezolano.

“Este triunfo nos da valor no solamente por los tres puntos, sino porque ganamos con un buen fútbol y una buena lectura del rival”, añadió.

Además, el otrora arquero descartó de plano un quiebre en el camarín de la U. “Siempre ha estado bien, nunca ha habido conflicto, asperezas es conocerse mejor. Veníamos teniendo la exigencia emocional también y debíamos cortar esa clave, traté con más cariño a los muchachos”, dijo.

“Hoy hubo una unión entre plantel, dirigentes, hinchas, existió una mística para lo de hoy“, complementó.

Para terminar, Dudamel destacó la respuesta goleadora de Ángelo Henríquez, que sumó hoy su segundo tanto en línea. “Es fruto de su trabajo, dedicación, me alegro por él y por el equipo. El gol ha significado tres puntos muy importantes”, sentenció.