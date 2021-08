(CNN Español) – Los deportistas olímpicos que participan en Tokio 2020 compiten por la oportunidad de escribir una página en los libros de historia y, con suerte, llevar a casa una medalla.

Si se gana una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, es algo que no tiene precio.

La ex heptatleta británica Kelly Sotherton, que ganó un bronce en heptatlón en Atenas 2004 y otro en el relevo de 4×400 metros en Beijing 2008, dijo a CNN Sport que sus medallas son un recordatorio de cómo su duro trabajo y esfuerzo dieron sus frutos.

“Nunca vendería mis medallas“, sostuvo Sotherton a CNN Sport el viernes. “Significan mucho“, añadió.

La ex deportista comentó que mantiene sus medallas al alcance de la mano en lugar de ponerlas en un marco. “Creo que a veces es bonito ponérselas“, sostuvo.

Las medallas

El diseño de las medallas cambia en todos los juegos, y en esta ocasión son obra de Junichi Kawanishi.

Cada una de las preseas de oro, plata y bronce tiene 85 milímetros de diámetro y un grosor que oscila entre 7,7 y 12,1 mm.

La medalla de oro está hecha de plata pura chapada en oro, con unos 6 gramos de oro para un peso total de 556 gramos. En tanto, la de plata está hecha de plata pura y pesa unos 550 gramos, mientras que la de bronce pesa aproximadamente 450 gramos y está hecha en realidad de un 95% de cobre y un 5% de zinc.

A los precios actuales, esto significa que la medalla de oro valdría unos US$ 800 si se fundiera (cerca de $605.000), mientras que la de plata valdría unos US$ 450 ($340.000 aproximadamente) y la de bronce unos US$ 5 (más de $3.700).