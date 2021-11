(EFE) – El brasileño Ronaldo Nazario da Lima, exjugador y actual presidente del Valladolid, tuvo el honor de ser el encargado de dar el banderazo final al GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP y a la dilatada y exitosa carrera del italiano Valentino Rossi.

Ronaldo, exjugador del PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan, Cruzeiro y Corinthians, así como de la selección brasileña, aceptó la invitación del piloto de Urbino, que dijo adiós en un día muy emocionante para él y todo el mundo del motociclismo.

El brasileño saludó efusivamente a ‘Vale’ en su taller antes de la carrera y le hizo entrega de una camiseta del Valladolid en cuya espalda lucía ‘Rossi’ con el número 46′.

En su última carrera, Rossi concluyó en la décima plaza y quien ganó fue su compatriota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), tras adelantarse al español Jorge Martín (Ducati).

Lee también: Fórmula Uno: Bottas se quedó con la prueba del sprint y largará en primer lugar en el Gran Premio de Brasil

Rossi: “Pensé muy poco que era la última (…) Me he divertido”

Luego de su presentación, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha reconocido que durante la carrera ha pensado “muy pocas veces que era la última”.

“Estoy muy contento porque ha sido una gran prueba psicológica, salir sólo a pensar en la carrera, en llegar delante y en las últimas vueltas la moto iba muy bien y yo me sentía en condiciones de entrar fuerte en las curvas y podría decir que me he divertido“, dijo.

“He sido capaz de frenar a Franco -Morbidelli- que estaba detrás y pegado a mí toda la carrera y así podré decirle que en la última carrera lo he podido batir y sé que Franco es uno de los pilotos más fuertes de MotoGP, por eso ha sido una gran satisfacción y ha sido muy bonito después de ver la bandera de cuadros”, añadió

“Ha sido bonito ver a todos los pilotos ahí también. Ha sido emocionante y después en el box quería hacer un poco de ruido y de fiesta, como si hubiese ganado una carrera o un mundial y ha sido muy bonito hacerlo y ver a todos contentos”, explicó el nueve veces campeón del mundo italiano.

Rossi explicó que si tuviese que cambiar algo en sus 26 años de carrera le resultaría “difícil de decir”. “Pero reharía el fin de semana de Valencia 2006 porque me habría concentrado más y lo habría preparado mejor, y seguramente no me habría caído y habría sido distinto“.

Lee también: Aparecieron Montes y Parot para mantener la ilusión cruzada: La UC venció 0-2 en su visita a La Serena

“Después, en 2015, verdaderamente creo que yo hice todo lo que debía, pero no fue culpa mía si lo perdí y hace más daño seguramente porque seguramente en el 2006 venía de muchos títulos consecutivos y era normal que hasta cierto punto se perdiera porque el deporte es así“.

“En el 2015 habría sido fantástico porque habría conseguido el décimo título y habría prolongado mis éxitos deportivos seis años, más pero acabarlo como acabó fue malo. Del resto no se puede decir nada”, reconoce Rossi.

“Hoy era mi última carrera en MotoGP y lo que más me satisfacía y más gusto me daba era ser piloto de MotoGP hasta el final, y eso me ha dado la concentración necesaria para conseguirlo, porque sabía que así me divierto mucho más y haber hecho un buen resultado en la última carrera da mucho más gusto, pues con el paso de los años podré decir que en la última carrera estuve entre los diez primeros“, comentó Valentino Rossi.

“Si se parte de una determinada idea, hoy sería un día muy triste y no deseado, pero hasta cierto punto es una sorpresa estar contento. Es distinto vencer un mundial o ganar una carrera, ya que esto es más emocionante, pero hoy me he divertido y hemos podido celebrarlo como si hubiésemos ganado un mundial y ha sido bonito. Son momentos de los que me acordaré siempre”, señaló Valentino Rossi en el día de su despedida.

Lee también: Francia y Bélgica aseguraron su participación en el Mundial de Qatar: ¿Qué otras selecciones están clasificadas?

La exitosa historia de Valentino Rossi

El motociclista puso punto final a su carrera deportiva después de 432 grandes premios y 26 temporadas en las que ha logrado nada menos que nueve títulos mundiales, uno de 125 c.c. (1997), otro en 250 c.c. (1999) y siete de 500/MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) y ha conseguido elevar el motociclismo a cotas nunca alcanzadas gracias a sus celebraciones, su espectacularidad sobre la pista y la manera de hacer las cosas que han cautivado a los aficionados al motociclismo de los cinco Continentes que desde mucho antes de su retirada ya lo han considerado una leyenda.

Rossi, natural de Urbino, donde nació el 16 de febrero de 1979, no ha podido resistir el paso del tiempo frente al “tirón” de las jóvenes promesas y ello unido a su escasez de resultados le llevó a tomar la determinación de dejar de competir al final de la presente temporada en el campeonato del mundo de motociclismo, pero en su mente ya se gestan nuevos retos en el mundo de las cuatro ruedas que irá desvelando con el paso del tiempo.

Un piloto ganador, de casta y con un carisma y empatía con todos los aficionados y seguidores del motociclismo que será muy difícil de igualar para cualquiera de sus rivales.

Lee también: Los “piratas” regresan a primera división: Coquimbo Unido se coronó campeón de la Primera B tras ganarle a Fernández Vial

Valentino Rossi debutó en 1996 en el campeonato del mundo y ese mismo año, antes del inicio del mundial, ya estuvo en Madrid en la presentación de la Copa Cajamadrid Aprilia con figuras en ciernes como Jorge Lorenzo, por entonces con diez años, o Álvaro Bautista, y respaldado por uno de sus primeros “jefes” o mecenas, el italiano Gianpiero Sacchi, quien “vendió” maravillas de aquél joven chaval de larga melena rubia.

Sus 115 victorias y 235 podios en total, son un bagaje al alcance de muy pocos pilotos, pero seguro que para la inmensa mayoría de los aficionados al motociclismo lo que quedará para el recuerdo serán sus variopintas celebraciones, que desde 1996 comenzaron a hacer famoso y todos esperaban tras alcanzar lo más alto del podio. Su primer título mundial, una temporada después, en 125 c.c., se podría decir que le llevó directamente a enfilar el camino hacia el “Olimpo” del motociclismo.