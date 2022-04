Multitudinaria ha sido la despedida de Leonel Sánchez, ex ídolo de la Universidad de Chile que murió este sábado a los 85 años.

El recordado jugador del Ballet Azul y mundialista con la Roja en 1962 y 1966 murió luego de una larga batalla contra enfermedades respiratorias.

A eso de las 13:00 horas llegaron los restos del ex mundialista hasta el Cementerio General, donde fue despedido por cientos de hinchas que lo acompañaron en el cortejo fúnebre desde su domicilio ubicado en Recoleta, pasando por el Estadio Nacional y la Pérgola de Las Flores.

Lee también: Caszely por muerte de Leonel Sánchez: “No es una pena para la gente de la U, es una pena para toda la gente del fútbol”

Sánchez será sepultado en el mausoleo que tiene la Federación para los ex jugadores del Mundial de 1962.

Su emotiva despedida contó con la presencia de ex futbolistas, ex directores técnicos, la familia e hinchas. Uno de ellos fue el ídolo de Colo Colo Carlos Caszely, quién lo recordó en CNN Chile: “Siempre me respetó, fue un respeto mutuo. Cuando era muy niño, se jugó el mundial del ’62 y como lo he recordado en varias oportunidades, todos los ‘pelusas’, como digo yo, a la edad de 10 años, después que él hace el gol a Rusia, a la araña negra, a Lev Yashin (…) ese día nos pusimos de acuerdo y todos nos sacamos el zapato derecho para jugar solamente con la pierna izquierda. Y esa tarde, todos los niños de Chile fuimos Leonel”, señaló.