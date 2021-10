La UEFA abrió este martes el proceso de candidatura para albergar la Eurocopa 2028, avisando a los países aspirantes de que tienen hasta marzo de 2022 para declarar su interés, mientras que la designación del anfitrión o anfitriones tendrá lugar en septiembre de 2023.

La Eurocopa de 2028 se disputará en 51 partidos y contará con 24 selecciones, igual que los dos torneos anteriores. Según ha explicado el organismo rector del fútbol europeo, “se permiten las candidaturas conjuntas, siempre que los países candidatos sean geográficamente compactos”.

Lee también: Brereton elogió a la hinchada chilena: “Estaba muy feliz con que cantaran tan fuerte”

Las candidaturas interesadas deberán aportar 10 estadios, con uno de ellos con al menos una capacidad de 60.000 asientos y con uno, preferiblemente dos, con una capacidad mínima de 50.000 espectadores. Además, cuatro de ellos deberán tener al menos 40.000 asientos, y tres, 30.000.

El 23 de marzo de 2022 será la fecha límite para que las federaciones nacionales confirmen su interés en presentar una candidatura, y el 30 de ese mismo mes se pondrán a disposición de los licitadores los requisitos de la candidatura. El 5 de abril se producirá el anuncio de los licitadores por parte de la UEFA.

La fecha límite para presentar el expediente de la candidatura final será el 12 de abril de 2023, y en septiembre del mismo año se nombrará la sede o las sedes del torneo.

Lee también: “Lo tienes que amonestar”: Publican los audios del VAR sobre la expulsión de Aránguiz

Para garantizar la compatibilidad con el formato deportivo y comercial de la competición, la clasificación automática de la selección o selecciones anfitrionas sólo se garantizará para una única anfitriona o para un máximo de dos federaciones anfitrionas conjuntas, como siempre se ha hecho en el pasado.

En caso de que haya más de dos federaciones anfitrionas conjuntas, la clasificación automática de todas las selecciones anfitrionas no podrá garantizarse y estará sujeta a una decisión que se tomará conjuntamente con las decisiones relativas a la competición de clasificación.

Consignar que la próxima Eurocopa será el año 2024, entre junio y julio, y se jugará en Alemania, país que le ganó la elección a Turquía. Esta será la segunda ocasión que los germanos albergan el campeonato, ya que anteriormente había organizado la edición de 1988.

🏆 UEFA has confirmed the bid process for EURO 2028, with chosen hosts to be announced in September 2023.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 12, 2021