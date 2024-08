“Tuve que luchar contra mi mente durante el partido”: Las declaraciones de Alcaraz tras su sorpresiva caída en el US Open

El número 3 del Ranking ATP manifestó que tuvo "muchos errores" durante el encuentro y que "probablemente llegué a Nueva York con pocas energías".

Una sorpresiva derrota se vivió en el Arthur Ashe Stadium. Y es que el español Carlos Alcaraz (3°) fue eliminado por el neerlandés Botic van de Zandschulp (74°) en la segunda ronda del US Open. El murciano cayó en tres sets seguidos por 1-6, 5-7 y 4-6 en 2 horas y 19 minutos de partido.

Tras su caída, el español intentó explicar qué había ocurrido en la cancha. “No sé qué decir ahora mismo”, y comentó que su rival “jugó un gran partido”.

“Pensé que iba a darme más puntos ‘gratis’, pero no cometió muchos errores que pensé que iba a hacer. Eso me confundió un poco. No supe cómo gestionarlo y cómo lidiar con ello.

También se refirió a las exigencias en el calendario, y manifestó que “es muy duro”, ya que hace poco fue parte de los Juegos Olímpicos y antes había competido en Roland Garros y Wimbledon, donde jugó varios partidos. “Me tomé un pequeño descanso después de los Juegos, pero creo que no fue suficiente. Probablemente llegué a Nueva York con pocas energías”.

Sin embargo, dijo no estar afectado por su derrota en París, y que después del partido fue difícil, pero luego “entendí que era un gran logro para mí y estoy orgulloso de lo que conseguí”.

“Tuve que luchar contra mi mente durante el partido. En el tenis juegas contra alguien que quiere lo mismo que tú, ganar el partido, y tienes que estar muy calmo para pensar mejor. Hoy estuve jugando contra mi oponente y contra mí mismo. Hubo muchas emociones que no pude controlar”, afirmó.

Y añadió: “No pude incrementar mi nivel. Mi nivel se quedó en el mismo punto todo el partido y no fue suficiente (…) Cometí muchos errores. Cuando quise intentar remontar, era muy tarde”.

Después de todo, aclaró que sus dichos no son una excusa para justificar la derrota, pero sí recalcó que “fue muy duro” y que “probablemente soy un jugador que necesita más días o más descanso antes de los torneos importantes. Tengo que pensar y aprender de ello. Eso es todo”.