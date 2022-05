Este martes se disputó una nueva jornada de los Playoffs de la NBA, donde en el este los Miami Heat vencieron 120 a 85 a los 76ers de Filadelfia y en el oeste los Phoenix Suns se impusieron 110 a 80 a los Dallas Mavericks.

En el primer partido, el equipo de Florida venció sin apelaciones al cuadro de Pensilvania, quienes venían de ganar los dos juegos anteriores y habían logrado igualar la Serie. El Heat quedó a una victoria de volver a las finales de conferencia tal y como lo hizo el 2020. El próximo partido será el 13 de mayo en Filadelfia.

Heading back to Philly up 3-2. Game 6 will be Thursday at 7p on ESPN. pic.twitter.com/4mDnVpIxy5

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 11, 2022