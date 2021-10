El comentarista deportivo de TNT Sports Toby Vega fue lapidario contra Alexis Sánchez y el director técnico de la Roja, Martín Lasarte, tras la derrota de Chile ante Perú la noche de este jueves en Lima, resultado que dejó a La Roja antepenúltima en la tabla rumbo a Qatar.

Respecto al desempeño del delantero del Inter, el ex jugador comentó en Todos Somos Técnicos: “lo dijimos, era mejor que entrara en los últimos minutos”.

“Uno entiende que el técnico lo va a colocar, o sea, lo ideal es que no lo colocara (como titular). Conte no lo colocaba hasta que se recuperara bien. No viene jugando de titular y acá llega de titular que es más complicado que jugar en su equipo”, agregó.

Bajo ese punto, Vega fue enfático en señalar que Sánchez “no juega en su posición. Él no es mediocampista de creación, no tiene ese pie delicado que dice Juvenal (…) Me parece que no está futbolísticamente él ¿Puede correr? sí, porque se cuida mucho, pero cuando uno tiene pocos minutos se le nota”.

“Es de esperar que lo tengamos bien para estos dos partidos que quedan”, añadió.

Finalmente, Toby le puso un 2,9 a Alexis Sánchez, de los peores tras la caída en Lima. “Esta nota, tanto por el partido, es por la jugada que cambia la trayectoria del rumbo del partido”, argumentó.

“Rupturista, contra Paraguay vamos”

Luego, el comentarista se refirió al desempeño de Lasarte y lo apuntó como “el culpable” de lo acontecido.

“Yo lo he dicho siempre: él es el que hace el equipo, él es el que cita a los jugadores”, manifestó.

“No citó a jugadores que tienen que haber estado; entra Montecinos, lo hace muy bien, podrían haber tenido más minutos”, agregó.

De este modo, Vega calificó el desempeño de Machete con un 1,0. “A ver si mejora la cabeza. Lasarte (…), rupturista, contra Paraguay vamos. Rupturista, juégatela allá”, le dijo.