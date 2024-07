¿El mejor golpe del año? Tenista francés repitió icónico “remate sentado” del Chino Ríos durante el ATP de Gstaad 2024

Esta mañana, el tenista francés Quentin Halys (192°) se hizo un espacio en la semifinal del ATP 250 de Gstaad tras batir al brasileño Gustavo Heide (178°), con un espectacular punto que muchos medios ya califican como contendiente al “mejor del año”.

El tenista galo derrotó a Heide en los cuartos de final del certamen con un triunfo en dos sets por 6-1 y 7-5, pero lo más increíble fue un punto que marcó durante el primer parcial.

Halys se resbaló en la arcilla mientras corría a devolver un tiro, la pelota picó frente a él y, desde el suelo, mandó un remate cruzado que dejó al brasileño “sentado”.

Quentin Halys hits one of the SHOTS OF THE YEAR.

Never seen anything like this.

He falls down & is half-way to laying on the floor, but slaps a forehand into the corner.

TENNIS. 🤯

pic.twitter.com/N9Rb9htPjK

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2024