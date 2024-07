Tania Zeng, la tenista de mesa chilena-china que representará a Chile durante su debut en los Juegos Olímpicos

De cara a los juegos Olímpicos de París 2024, CNN Chile repasa la historia y trayectoria de algunos de los deportistas chilenos que competirán en del evento deportivo más importante del mundo. No te pierdas la cobertura del máximo evento del deporte mundial que CNN Chile tiene para ti.

Tania Zeng, la tenista de mesa que logró medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en Chile en octubre de 2023, es una de las deportistas más populares del último tiempo.

Su nombre ha quedado marcado en la historia deportiva del país luego de que clasificara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista nació en China el 17 de julio de 1966 y desde los nueve años practica el tenis de mesa. En su país de origen, Zhiying Zeng -nombre de nacimiento- compitió en algunos torneos y eventos deportivos; sin embargo, se retiró antes de alcanzar cualquier hito en esta disciplina durante su juventud.

Llegó a Chile en 1989, instalándose en Arica y, posteriormente, en 2005, se mudó a Iquique. ​Durante su estadía en nuestro país adquirió de forma coloquial el nombre “Tania”.

Zeng reconoce el norte de Chile como su tierra y hasta 2019 se dedicaba al comercio. Ese año retomó el deporte por el que actualmente es seleccionada.

En 2021, integró el equipo de Iquique en la Liga Nacional de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, logrando ganar la medalla de oro. En junio de 2023, destacó al obtener la medalla de oro en las competiciones individual y por equipos femeninos, además de la medalla de plata en dobles, durante el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa celebrado en Lima, Perú.

Este éxito la catapultó a ser seleccionada para representar a Chile en este deporte.

Según ha relatado ella misma, sus amigos la motivaron a probarse en los selectivos nacionales. Zeng sorteó selectivo tras selectivo, demostrando que tenía el nivel para estar en el equipo nacional.

“Yo nací en China, pero he vivido 35 años en Chile, mis hijos nacieron acá y están todos los días apoyándome”, comentó en conversación con CNN Chile, destacando el gran aporte que le dan para continuar compitiendo; “mis hijos siempre me dan ánimo, nunca me dan algo negativo, ellos me acompañan y me pueden ver”.

Aunque se dedicó muchos años al comercio, mientras jugaba tenis de mesa de forma amateur, fue recién en la época del apogeo del COVID-19 que decidió presentarse a unas pruebas del Team Chile. Pasó varias etapas de preselección, finalmente quedó seleccionada y compitiendo casi de inmediato.

Tras su desempeño en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la deportista estuvo bajo el foco de los medios, queriendo conocer todos los detalles de la medallista que elevó la figura de Chile en el deporte y que ahora se prepara para su debut en el certamen deportivo más importante del mundo.