“Pido perdón por no haber ganado hoy”: Tania Zeng habla tras su paso por París 2024 y dice sentirse “orgullosa de ser chilena”

Zeng, quien a sus 58 años continúa compitiendo al más alto nivel, también habló sobre su convivencia con los demás miembros del Team Chile en la Villa Olímpica. "Son todos súper amables, todo el mundo lleno de energía. A estas alturas, yo podría ser su mamá o tía, pero ellos me tratan como a una jugadora", dijo.

Tania Zeng, la destacada tenista de mesa chilena, enfrentó una emocionante pero desafiante jornada en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de no obtener el resultado esperado, Zeng compartió sus sentimientos sobre la experiencia, marcada profundamente por el apoyo de su familia y el cariño de sus seguidores en Chile.

“Estoy orgullosa de ser chilena, pido perdón por no haber ganado hoy. Ahora me juntaré con mi familia, durante estos días no pude hablar con ellos”, afirmó.

“La sensación de estar aquí, junto con mi familia, ya está todo ganado. Estoy muy feliz y contenta, emocionada en la cancha y también por el cariño de la gente”, expresó Zeng después de su participación.

Lee también: Tania Zeng cayó en su debut olímpico ante Mariana Sahakian en París 2024

Aunque el resultado no fue el deseado, la tenista de mesa subrayó el valor del apoyo recibido, especialmente en un evento de la magnitud de los Juegos Olímpicos, donde los nervios y la ansiedad son altos. “No podía ni sentarme ni pararme, caminaba de acá para allá“, describió sobre su estado antes del encuentro.

Zeng, quien a sus 58 años continúa compitiendo al más alto nivel, también habló sobre su convivencia con los demás miembros del Team Chile en la Villa Olímpica.

“Es muy lindo. Son todos súper amables, todo el mundo lleno de energía. A estas alturas, yo podría ser su mamá o tía, pero ellos me tratan como a una jugadora“, afirmó.

Mirando hacia el futuro, Zeng no ve su retiro cercano, incluso con la perspectiva de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuando tendrá 62 años. “Jugaré hasta que mi cuerpo me dé. Si no puedo estar a este nivel, pasaré a jugar master. Esta es la vida que elegí“, afirmó con determinación.