Nicolás Jarry (28°) no pudo debutar este martes en la primera fase de Wimbledon debido a las lluvias que caen sobre Londres.

El encuentro en el que el chileno debía medirse contra Marco Cecchinato (89°) se iba a disputar en la cancha 5. Sin embargo, solo se alcanzó a jugar el primer partido y ni siquiera pudo finalizarse.

Las constantes precipitaciones retrasaron todos los partidos de la jornada, con la única excepción de los que se disputaron bajo alguna de las dos canchas techadas.

Los encuentros, incluido el del chileno y el italiano, se reanudarán el miércoles en horario aún por definir.

En tanto, el mismo miércoles Tomás Barrios (133°) se jugará el pase a la tercera ronda del torneo londinense contra David Goffin (123°).

De momento, el pronóstico del clima según AccuWeather es de cielo nublado, con un promedio de 20% de probabilidad de precipitaciones para la ciudad inglesa.

Not much tennis … quite a lot of rain ☔️🎾#Wimbledon pic.twitter.com/vlV3E2SDr2

— Louise (@LouiseErinGolby) July 4, 2023