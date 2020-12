(Agencia UNO) – El Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, anunció este domingo la existencia de un brote de coronavirus en el primer equipo de Unión La Calera, uno de los líderes del Campeonato Nacional 2020.

La autoridad informó al diario La Tercera que “se confirma brote en Unión La Calera, en el cual hay tres casos positivos, seis casos probables y 11 contactos estrechos. Esto es resultado de las investigaciones epidemiológicas que llevamos hasta este momento”.

“Por otra parte, todas estas personas están bajo aislamiento y en buenas condiciones. Además, se autosuspendieron las actividades deportivas de este club de fútbol y nos hemos comunicado también con la ANFP y la Seremi de Deportes”, añadió Álvarez.

Recordar que el duelo de este fin de semana entre el cuadro cementero y O’Higgins, por la 23ª fecha del torneo doméstico, fue suspendido.

Quien dio a conocer su postura ante lo ocurrido fue el lateral Fernando Cordero. El Chiqui lanzó sus dardos en contra del Seremi de Salud de Valparaíso.

“Señor Francisco Alvarez, ¿no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa? Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso!”, escribió en Twitter.

“Hace 3 semanas vienen poniéndonos problemas, hablando de suplantación que no existió, publicando la identidad de un compañero y sus resultados (prohibido por ley), ahora se mandan terrible cagada filtrando información nuevamente, aparte de hacer las cosas mal, son!”, agregó.

Para terminar, el ex Universidad Católica contó que ningún jugador del cuadro cementero tiene los resultados de los exámenes. “Aclarar y transparentar, el plantel no tiene idea de los resultados de los PCR y hace 2 días los hicieron, encuentro una falta de respeto, que el laboratorio y la Seremi de Salud filtren información sin informar a los afectados, se superan cada día por hacer todo mal”, sentenció.

Señor Francisco Alvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ?.

Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso! https://t.co/Xq8qKB0urM

— Fernando Cordero (@ch1k1cordero) December 13, 2020