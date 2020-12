(Agencia UNO) – Por medio de una carta enviada a Blanco y Negro, que coprende cinco puntos importantes, el argentino Marcelo Espina explicó las razones de su renuncia a su cargo como director deportivo de Colo Colo.

El otrora mediocampista albo presentó el sábado su dimisión en medio de la peor crisis deportiva de la historia del Cacique, cuyo primer equipo se ubica en el fondo de la tabla en el Campeonato Nacional y en serio riesgo de descender.

La falta de confianza en su trabajo y los constantes cuestionamientos terminaron con la salida del Cabezón’ que tomó el cargo de director deportivo en el año 2018.

En el detalle sobre su dimisión, el escrito presentado por Espina a la regencia alba señala los siguientes puntos.

1. Desde el momento que asumí la tarea encomendada por el directorio de Blanco y Negro, en orden a trabajar dentro de Colo Colo, lo he realizado con toda la dedicación, energía posible y esperando siempre lo mejor para la institución.

2. Los dichos vertidos por diferentes medios de comunicación, (en particular lo publicado por el diario El Mercurio el día 11 de Diciembre de 2020) que el tema económico sería la causa por la cual no me he desvinculado, señalando que ese sería el obstáculo para poner fin a mi contrato laboral, es absolutamente falso. En tres oportunidades le señalé al Presidente, don Aníbal Mosa, que si lo estimaba a bien, podía dejar el cargo, cosa que él rechazó.

3. Ciertamente asumo la responsabilidad que me cabe en relación a la situación deportiva del Club. Jamás he evadido las responsabilidades en mi vida. No será este el momento. Lideré a Colo Colo en la cancha, siendo su capitán, en los períodos que se había decretado la quiebra. Asumí tal responsabilidad, y salimos adelante.

4. Lo que no asumiré, son responsabilidades por hechos ajenos a mi función. Jamás me he entrometido en los temas económicos propios del Directorio, en relación al pago a los jugadores, cosa que tampoco ocurrió en este año 2020.

5. Dentro de este contexto, siento que no cuento con la tranquilidad y confianza para poder seguir con el trabajo encomendado, por cuanto se señala como fuente de la publicación del diario El Mercurio del día de ayer a parte del Directorio.