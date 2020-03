El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari rechazó el ofrecimiento de dirigir a Colo Colo y cubrir el puesto dejado por el despedido Mario Salas.

La información fue publicada este sábado en la cuenta de Twitter de la agencia encargada de prensa del técnico. Allí se comunicó que “El entrenador Luis Felipe Scolari informa que no hubo acuerdo con Colo Colo de Chile. Agradeció a la directiva del club y al presidente por su interés en la reunión”.

