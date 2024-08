Rutter y polémica por último disparo en final ganada por Crovetto: “Di en el blanco, pero el árbitro no lo vio así”

(EFE) – La británica Amber Jo Rutter, plata en skeet en los Juegos de París tras Francisca Crovetto, está segura de que acertó al plato en su último disparo, pero no quiso hacer polémica sobre la decisión del árbitro de no dárselo por bueno. “Así es el deporte, por desgracia”, indicó.

La final se resolvió con un empate a 55 aciertos, por lo que Crovetto y Rutter tuvieron que ir a un desempate que la chilena ganó por 7-6.

“Sin embargo”, según la página de los Juegos, “al final de la prueba, las repeticiones sugieren que Rutter dio en el blanco, pero que el polvo púrpura del interior no estalló, así que se dio como fallo”.

La organización recordó que “el ‘video replay’ no se usa en tiro en estos Juegos”.

Preguntada al respecto, la británica hizo gala de un gran espíritu deportivo.

“Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen”, aseguró.

“Estoy sencillamente orgullosa de decir que soy medallista de plata para Gran Bretaña”, dijo Rutter, que se perdió los Juegos de Tokio 2020 por el COVID-19 y pensó en dejar el deporte.

“No veía futuro. Pero creo que todo ocurre por una razón”, apuntó.

Three months ago Amber Rutter gave birth to her first child ❤️

Today, she’s won silver at #Paris2024! 🤩 pic.twitter.com/GVeyG6Ne8v

— Team GB (@TeamGB) August 4, 2024