(TNT Sports/CNN Chile) – 1El fin de semana pasado, Colo Colo y Ñublense estaban listos para enfrentarse en el Estadio Monumental por la tercera jornada del Campeonato Nacional 2023, sin embargo, los voraces incendios forestales en el centro-sur del país obligaron a suspender el encuentro.

Los entrenadores de ambos equipos, Gustavo Quinteros y Jaime García, mostraron su total solidaridad con los afectados por el fuego, por lo que fue cosa de minutos para que la ANFP determinara que el duelo debía ser reprogramado.

Lo cierto es que durante esta jornada la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó que el duelo entre albos y chillanejos se disputará el lunes 13 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Sin embargo, por esa misma vía, el órgano rector del campeonato nacional confirmó la suspensión de otros dos encuentros correspondientes a la cuarta fecha.

Huachipato vs Colo Colo y Ñublense vs O’Higgins no se jugarán como estaban programados. Según explicó la ANFP la decisión se tomó “por el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía”.

“Esta situación impide la realización de ambos eventos deportivos en la zona”, argumentó el órgano que preside Pablo Milad, y añadió que la reprogramación se dará a conocer oportunamente.