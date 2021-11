Este viernes, la FIFA realizó el sorteo de los emparejamientos para los repechajes mundialistas en Europa y el resto del planeta.

Esta jornada se determinó que la selección que termine en el 5° lugar de las clasificatorias sudamericanas jugará ante el quinto de Asia (AFC).

Lee también: Qatar 2022: Portugal o Italia se quedarían fuera del Mundial

Actualmente se están disputando las rondas finales en el continente asiático, en donde los dos primeros de los dos grupos clasificarán directamente a Qatar 2022.

En el caso de los terceros lugares de ambas zonas, estos equipos jugarán un duelo de desempate para definir al rival del rival sudamericano.

Lee también: Junior Fernandes es la gran duda de la Universidad de Chile para su visita ante Cobresal

De esta forma, en caso de la selección nacional finalice en el quinto lugar de las eliminatorias, deberá jugar contra un rival asiático, en un partido único en cancha neutral, el 13 o 14 de junio de 2022.

Por otra parte, se determinó que el cuarto de la Concacaf se medirá en el repechaje al ganador de la fase clasificatoria de Oceanía (OFC).

💥 The intercontinental play-offs for places at the 2022 #WorldCup have been drawn 🗳️ pic.twitter.com/jhcTyTaeMv

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021