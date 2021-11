Este viernes se realizó el sorteo de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA para la clasificación a Qatar 2022, y tanto Italia como Portugal quedaron en el mismo grupo. Por ende, solo uno de los dos equipos, o ninguno, podría conseguir un puesto en la Copa Mundial.

En primera instancia, Italia enfrentará a Macedonia del Norte, que acabó segundo en el Grupo J detrás de Alemania, y Portugal chocará con Turquía. Entre los que avancen a la siguiente fase, se definirá el cupo a Qatar 2022.

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅

Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD

— European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021