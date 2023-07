La presentación de Leo Messi en el Inter de Miami, programada para las 18:00 horas hora local, se suspendió momentáneamente debido a cuestiones climáticas.

En una ciudad acostumbrada al sol y al calor, un cambio repentino del clima ocasionado por una tormenta eléctrica obligó a posponer la presentación del exjugador del Barcelona.

A través de redes sociales, diferentes fanáticos del astro argentino compartieron videos y fotografías para informar sobre la situación en el DRV PNK Stadium.

El estadio estaba listo y preparado para recibir a varios artistas internacionales antes de la llegada de Messi, el club solicitó a través de sus pantallas gigantes que las personas se resguardaran y abandonaran sus asientos debido a la tormenta.

Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, un grupo de fanáticos se congregó en una de las puertas del estadio y decidió ingresar por la fuerza al recinto donde se llevará a cabo la presentación del campeón del mundo.

Wow.

Fans got past what looked to be an unmanned gate during the lightning storm at Drv Pnk Stadium.

Tonight is showing the real challenges that can exist at the temporary venue, especially when there is a high demand.

🎥: @MagicCitySoccer pic.twitter.com/YojcCSrP76

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 16, 2023