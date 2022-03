Los partidos de la Premier League no se emitirán en la televisión rusa después de que la competición suspendiera su acuerdo con su socio de retransmisión, Rambler (Okko Sport), como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

La decisión se tomó en una junta de accionistas en Londres este martes, donde los 20 clubes estuvieron de acuerdo. La Asociación de Fútbol (FA) hizo lo mismo con los derechos de la FA Cup, mientras que la Liga de Fútbol Inglesa (EFL), de nivel inferior, retiró el acceso a su iFollow y otros servicios de retransmisión de clubes en Rusia.

La Premier League también donará un millón de libras (1,2 millones de euros) para apoyar a las personas afectadas por la guerra.

La medida se produce después del apoyo masivo en liga durante el fin de semana, donde los capitanes de los clubes usaron brazaletes especiales, se mostraron mensajes de apoyo en pantallas gigantes y hubo un momento de reflexión antes del inicio en cada uno de los 10 partidos.

Además, según la agencia de noticias PA, las semifinales de la repesca para el Mundial de Catar 2022 entre Escocia y Ucrania han sido aplazadas. Las autoridades ucranianas solicitaron a la FIFA la semana pasada que pospusiera el partido, que está programado para el 24 de marzo en Hampden Park.

El vencedor debería enfrentarse a Gales o Austria en la final del playoff el 29 de marzo. El combinado ucraniano también debe recibir a Ucrania en la Liga de Naciones el 7 de junio, pero es probable que su repesca de la Copa del Mundo se traslade a ese mes.

