(CNN) – El Liverpool se enfrenta este martes al Ajax por la Champions League de la UEFA, pero la pregunta más destacada al entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, antes de este partido no era sobre la mala forma de su equipo, sino sobre si los aficionados respetarían un minuto de silencio por la reina Isabel II.

Preguntado por la petición del club de guardar un minuto de silencio antes del partido, Klopp dijo: “Sí, creo que es lo correcto. Pero no creo que nuestra gente necesite ningún tipo de consejo de mi parte para mostrar respeto“.

El alemán se refirió a la unión de los hinchas de su equipo con los del Manchester United en Anfield la temporada pasada para apoyar a Cristiano Ronaldo y su familia tras la muerte de su hijo.

Lee también: Tras muerte de la reina Isabel II: Primer ministro de Bahamas insinúa referéndum para decidir futuro estatus político

“Hubo muchos ejemplos en los que nuestra gente mostró exactamente el respeto adecuado“, añadió Klopp. “Uno que me sorprendió, y del que me sentí muy orgulloso, fue el del año pasado, cuando jugamos contra el Manchester United en torno a la tristísima situación de la familia de Cristiano Ronaldo, y eso es lo que espero”.

“Para mí, está claro que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es”, añadió.

Abucheos en Liverpool al himno nacional

Pero, ¿por qué se le preguntó a Klopp si esperaba que el homenaje —solicitado por el propio club— fuera respetado por los fieles de Anfield?

En mayo, algunos hinchas del Liverpool abuchearon durante el canto de Abide With Me y God Save the Queen antes de la final de la FA Cup de la temporada pasada en Wembley. También abuchearon al príncipe William cuando apareció en el campo.

El primer ministro del Reino Unido en ese momento, Boris Johnson, condenó a los que abuchearon.

Después de ese partido, Klopp dijo que los abucheos al himno nacional inglés “no fueron algo que disfruté”, pero también dijo: “Siempre es mejor hacerse la pregunta: ‘¿Por qué ocurre esto?’ No lo harían sin una razón“.

Lee también: Jair Bolsonaro acudirá al funeral de la Reina Isabel ll

La reacción de los aficionados en la final de la FA Cup se convirtió en noticia en el Reino Unido. Pero no era la primera vez que ocurría. Los aficionados habían tenido la misma reacción al himno nacional en la final de la Carabao Cup en febrero, y en la final de la FA Cup de 2012. Es la forma en que algunos seguidores del club expresan su oposición hacia el establishment, y es una oportunidad para hacerlo ante una audiencia mundial.

En declaraciones a BBC Radio Merseyside en mayo, John Gibbons, del podcast de aficionados del Liverpool The Anfield Wrap, dijo: “Es algo que los aficionados del Liverpool sienten con fuerza. Es una ciudad que quiere hacerse oír sobre cómo creemos que debería ser este país y cómo deberíamos vivir en una sociedad más justa”.

Liverpool fue una ciudad que sufrió especialmente durante la desindustrialización de la economía británica en las décadas de 1970 y 1980. En 1981, las pésimas condiciones económicas, combinadas con las tensiones entre la policía y la comunidad afro-caribeña, dieron lugar a nueve días de disturbios en la ciudad.

Tras los disturbios, el gobierno de Margaret Thatcher habló de un “declive controlado” de la ciudad. Durante esta década de gobierno conservador, los habitantes de Liverpool llegaron a verse a sí mismos como extranjeros, separados del resto del país, y la gestión estatal del desastre de Hillsborough en 1989 afianzó aún más esos sentimientos antisistema.

Lee también: Sujeto le gritó al príncipe Andrés mientras trasladaba el ataúd de la reina Isabel II: “¡Viejo enfermo!”

Los abucheos al himno nacional en los partidos de fútbol cuando el equipo jugaba en Wembley -que eran frecuentes dado el dominio del Liverpool en el fútbol inglés en esta época- se generalizaron y siguen haciéndolo. La reacción de los medios de comunicación ingleses sigue siendo de conmoción.

El Reino Unido se encuentra de nuevo en una época en la que millones de personas sufren dificultades económicas o se enfrentan a la perspectiva de lo que se describe como una crisis del “coste de la vida” este invierno.

La desigualdad social y económica es algo que sigue enfadando a muchos en la ciudad de izquierdas. Cabe destacar que fueron los hinchas del Liverpool y del Everton los que pusieron en marcha en 2015 Fans’ Supporting Foodbanks, una iniciativa que pretende hacer frente a la pobreza alimentaria en el Reino Unido.

En la misma entrevista de mayo, Gibbons dijo: “Tal vez, subir a Liverpool y hablar con la gente y visitar los bancos de alimentos y ver cómo algunas personas en esta ciudad están luchando”.

Lee también: Los corgis de la Reina Isabel II se quedarán con el Príncipe Andrés

Según el periodista Tony Evans, en la final de la FA Cup de 1965, los aficionados del Liverpool empezaron a cantar God Save Our Team, y en la década de 1970 “los abucheos eran cada vez más fuertes”.

“Ahora, es una tradición arraigada en Wembley”, escribió a principios de este año.

Eso, por supuesto, no significa necesariamente que los aficionados vayan a abuchear el minuto de silencio del martes por la noche en honor a la reina Isabel en Anfield.