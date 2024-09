¿Por qué Gareca excluyó de la nómina de la Selección Chilena a Ben Brereton?

El "Tigre", como se le conoce al director técnico de La Roja, en lo que lleva a cargo del Equipo de Todos, ha dejado claro que Brereton debe mejorar. De hecho, a penas llegó deslizó las primeras críticas en contra del delantero de la roja por no saber español fluido: "Me gustaría que aprenda español", sostuvo el DT en marzo pasado.

Ben Brereton Díaz. Chileno, pero nacido en Inglaterra. Es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de la Selección Chilena. Pero actualmente no está pasando por su mejor momento.

¿La razón? La exclusión que sufrió por parte del entrenador Ricardo Gareca, de la nómina de convocados a los duelos eliminatorios contra Brasil y Colombia.

El “Tigre”, como se le conoce al director técnico de La Roja, en lo que lleva a cargo del Equipo de Todos, ha dejado claro que Brereton debe mejorar. De hecho, a penas llegó deslizó las primeras críticas en contra del delantero de la roja por no saber español fluido: “Me gustaría que aprenda español”, sostuvo el DT en marzo pasado.

Ahí ya se comenzó a ver que existía un abismo de diferencia entre ambos. Un hecho que quedó más que al descubierto con el último desaire que Gareca le hizo a Ben: Sustituirlo a los 35 minutos del primer tiempo en la vergonzosa derrota de Chile ante Bolivia.

¿Por qué Gareca no convocó a Ben Brereton?

En un punto de prensa, posterior a entregar la nómina de La Roja, Gareca abordó con los medios los motivos que lo llevaron a desechar a Brereton, goleador que hoy juega en el Southampton, en la Premier League de Inglaterra, una de las mejores ligas del mundo.

“Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes. Antes lo llamé en los ocho partidos, pero en 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Todos el resto de sus compañeros están en la misma situación. Ahora le toca estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, afirmó Gareca.

El entrenador de Chile agregó: “Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no vemos un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo”.