Mauricio Pinilla, actual delantero de Coquimbo Unido, recordó cómo vivió su recordado pelotazo que pegó en el travesaño frente a Brasil y que pudo haber clasificado a la Roja a los cuartos de final del Mundial de 2014.

“Cuando tú estás jugando un partido y tienes una jugada de un palo, pierdes la noción del tiempo y de dónde estás, si es un Mundial o no”, comentó en el programa de Youtube “Domingos Dominicales”.

“Tomas conciencia de eso cuando llegas al camarín y piensas que si esta pelota entraba eliminábamos a los brasileños, yo me iba a jugar a Real Madrid y me compraba una mansión en Los Angeles”, prosiguió.

En tono bromista, afirmó: “Te pasas todos esos rollos, pero seguramente mi vida hubiera cambiado, no sé si para bien o para mal. Quizás estaría separado viviendo en un penthouse a lo Hugh Hefner, o quizás bajo un puente”.

El ex azul además aseguró que intenta evitar ver esa jugada: “Voy a contar un secreto: yo no veo mis partidos ni mis goles, me da vergüenza verme en televisión jugando”.

“Es lo único que me da vergüenza, así que evito ver las jugadas y esta jugada yo nunca me he metido a revisarla. Sólo cuando me la mandan, pero cuando la veo la cambio”, añadió.

Eso sí reconoció que vio la versión fake: “Me mandaron una de cuando la pelota entraba y todos celebraban, Claudio Palma gritaba el gol”.