(Agencia UNO) – El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, aseguró estar viviendo “un sueño” como técnico al coronarse con los cruzados campeón de la Supercopa de Chile 2021, luego de vencer en definición a penales por 7-6 a Ñublense.

Cuarta Supercopa para el elenco de la franja y la tercera de manera consecutiva. El cuadro precordillerano ha gritado campeón en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, consolidándose como el equipo que más ha ganado hasta la fecha.

Tras recibir la medalla de campeón y celebrar con sus pupilos, el calvo estratega declaró en el campo a TNT Sports que “en lo que llevo en el club superó todo lo que había ganado. Este es un sueño, me vine hace 10 años buscando una oportunidad y deje cosas de lado, momentos con mi hijo. Se lo dedico a él. Tuvo que sufrir la lejanía mía. Se lo dedico a mis viejos, a mi familia en Argentina”.

“No me quiero olvidar de la oportunidad del club cuando vine en el área de scouting. Luego volví a Córdoba y el profe (Luis) Marcoleta me fue a buscar de vuelta. No me puedo olvidar de ellos en todo momento. Hoy estoy acá y como soy una persona agradecida no me quiero olvidar de nadie”, agregó emocionado.

Consultado por el desafío de poder alcanzar ahora el tetracampeonato en el Campeonato Nacional, a falta de solo dos fechas, el otrora ayudante de Gustavo Quinteros, Ariel Holan y Gustavo Poyet indicó que “ahora estoy disfrutando de esto. Se que vienen dos semanas súper difíciles pero ahora quiero disfrutar de esto porque si yo hubiese dicho hace 10 años que iba a ser el entrenador de Católica estaba loco. Pude cumplir mis sueños, luché, me preparé, estuve con gente que me hizo crecer y agradezco a todos ellos. Todavía me falta crecer a pesar de todos los años que vengo dirigiendo”.

Para terminar, Paulucci indicó que los buenos resultados obtenidos con el plantel, luego de la salida de Poyet, se debe a que “la metodología es importante, una que le sienta bien a los jugadores. La cercanía que tengo con ellos es importante. El conocimiento, saber qué es lo que les gusta a ellos. Ser ofensivos, pero los jugadores tienen que decirlo”.