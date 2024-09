Tras ser descalificado de París 2024: Vicente Almonacid revela que tiene cáncer y un tumor en el pulmón

Almonacid compartió su experiencia en un emotivo comunicado, subrayando su resiliencia y determinación para enfrentar cualquier obstáculo que la vida le presente: "Me siento preparado para luchar cualquier batalla", comentó.

Este viernes, Vicente Almonacid enfrentó un contratiempo significativo en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El nadador del Team ParaChile compitió en la final de los 100 metros pecho, clase SB8, pero fue descalificado tras la prueba.

Días después, y tras quedar fuera de París, el competidor reveló un diagnóstico grave en su salud, el cual, aunque no lo imposibilitó de participar, lo dejó en una situación bastante difícil. Comentó que le “tocó luchar contra el peor de mis demonios”.

Almonacid, a través de un escrito lleno de emoción, reveló que en marzo de este año le detectaron cáncer y un tumor en el pulmón izquierdo.

“Siempre he creído que todo en esta vida tiene algún sentido y que siempre busca dejarte una enseñanza. París me demostró que no siempre es el tiempo de ganar, pero siempre es el tiempo de aprender. Esta experiencia en París 2024 estuvo muy lejos de lo que esperaba en resultados. Fue un camino muy duro, como todo proceso olímpico/paralímpico; lleno de obstáculos, adversidades y en donde nuevamente me tocó luchar contra el peor de mis demonios“, comentó.

A pesar de la difícil decisión después de conocer que tenía cáncer y un tumor que significativamente le afectaba en su trabajo, destacó que tomó la decisión de dejar todo de lado y poder competir en los Juegos Paralímpicos: “una vez más elegí mis sueños por sobre todo”.

“‘Si el camino está siendo muy fácil, no es por ahí…’ Esa frase la he escuchado en una infinidad de veces por mi entrenador y creo que nunca había tomado más sentido. Si quieres la gloria tienes que comer el polvo y pasar por un infierno. Sé que estoy en el camino correcto y que este solo fue un obstáculo más. La recompensa está después de esta barrera“, destacó Almonacid.

Finalmente, el destacado paran ador nacional aseguró que no se rendirá y que está preparado para afrontar cualquier batalla que le ponga la vida.

“Me siento preparado para luchar cualquier batalla, durante este tiempo vencí demonios mentales que parecían imposibles, me demostré a mí mismo que no hay nada que pueda frenarme, porque hay un fuego en mi interior que me impulsa cada día”, comentó.

“Me quedo con la valentía, la resiliencia y el nunca dejar de pelear por mis sueños“, enfatizó.