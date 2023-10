El entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez, criticó al árbitro del partido contra Colo Colo que terminó con un agónico triunfo por 2-1 para el Cacique. Tras el encuentro, el DT reclamó que no hubiese cobrado un penal de Oscar Opazo y por la expulsión de Gary Kagelmacher.

¿Qué dijo Nicolás Núñez?

El técnico de la UC comenzó expresando que les molesta “que no nos midan con la misma vara”. Hablando sobre la expulsión de Kagelmacher, afirmó que aquello los condicionó mucho y que quedaron con una sensación de injusticia y de impotencia.

Núñez acusó que el árbitro, Felipe González, fue el mismo que “no nos cobró un penal contra Audax, contra Fernando Zampedri, y no es primera vez que pasa”.

“No sé si tiene algo con él. Es evidente que hay algo personal, frustración, resentimiento, tal vez haber pertenecido al club y no poder seguir“, agregó.

El DT también aprovechó de cuestionar los 11 minutos de descuento decretados por el juez, tiempo extra que fue clave para que Colo Colo anotara sus dos goles. “Lamentablemente, no está en nuestras manos”, dijo el técnico.

En relación a la falta de Opazo sobre Montes, reclamó que “a Clemente le pegan un golpe en la cara y ni lo revisan en el VAR, eso es lo que molesta”.

Finalmente, dijo esperar que González no vuelva arbitrar uno de sus partidos: “Espero que él no nos dirija nunca más, porque nos condiciona. Espero que no me sancionen por este tipo de cosas, sino estaríamos muy mal, traté de ser muy respetuoso con mis palabras”.