Nicolás Jarry sigue imparable y este sábado logró doblegar al italiano Matteo Arnaldi (48°) por 7-6(4), 6-7(4) y 6-3 en el ATP 500 de Beijing.

La primera raqueta chilena aprovechó desde el primer momento su buen servicio y logró sellar su paso a los cuartos de final del torneo disputado en China.

A sixth quarter-final of 2023 for Nicolas Jarry 👏

The No.1 Chilean rallies from triple match point down to defeat Arnaldi 6-7(4) 7-6(4) 6-3 in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/nY9KybYImC

