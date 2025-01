“El príncipe que nunca quiso ser rey”: Neymar Jr. al borde de su regreso al Santos, el sueño eterno del fútbol brasileño

Con un fútbol que enamoró al mundo, Neymar marcó una era al desplegar el característico “Joga Bonito” de Brasil.

Túneles, taconazos y jugadas llenas de magia convirtieron al joven de Mogi das Cruzes en un ícono mundial, desde su debut en el Santos a los 17 años en 2009 hasta su ascenso como una de las estrellas más grandes del deporte. Ahora, con 32 años, parece que el delantero está a punto de volver al lugar donde todo comenzó.

Medios brasileños y expertos en fichajes, como Fabrizio Romano, ya dan casi por hecho el regreso de Neymar al Santos.

Según el reconocido periodista, existe un acuerdo verbal para su vuelta, y los trámites formales están en proceso.

“El regreso de Neymar al Santos ahora es inminente tras alcanzarse un acuerdo verbal. La próxima semana se darán los pasos finales“, escribió Romano en su cuenta de X.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.

Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.

Neymar already said yes to the move…

…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025