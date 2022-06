Este domingo, los Golden State Warriors se impusieron por 107 a 88 a los Boston Celtics en el segundo partido de las finales de NBA.

Tras la dura derrota en en el primer partido por 120 a 108, el equipo de San Francisco se recuperó, demostrando un gran juego en equipo y logró una importante victoria que deja la serie empatada 1 a 1.

Stephen Curry fue la gran figura para asegurar el triunfo de los Warriors. El base concretó un total de 29 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 3 robos de balón. Así mismo, Jordan Poole, logró 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation@StephenCurry30: 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM

Game 3: Wed. 9:00pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/jLo9c0HVtQ

— NBA (@NBA) June 6, 2022