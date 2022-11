Agónica fue la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita este martes en Qatar 2022.

El 2-1 del país del Medio Oriente fue tan inesperado como histórico, mientras que la albiceleste perdió luego de 36 encuentros sin conocer la derrota.

En el que podría ser el último mundial de Messi, usuarios de redes sociales no dejaron pasar la caída transandina y compartieron creativos memes sobre el encuentro.

Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS

— Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022