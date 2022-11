La selección de España logró derrotar este miércoles de forma aplastante a Costa Rica en Qatar 2022.

El combinado europeo fue el gran ganador de la jornada tras anotarle 7 goles a los costarricenses en el Estadio Al Thumama, en Doha.

Cientos de personas acudieron a las redes sociales para manifestar su sorpresa y compartir creativos memes sobre el encuentro.

INCREÍBLE LA PROTESTA DE LA DEFENSA DE COSTA RICA, DECIDIERON NO JUGAR EN DEFENSA A LOS DERECHOS HUMANOS

Lo que no saben es que es un homenaje a las 7 provincias de Costa Rica😌✨

Costa Rica players seeing 8 mins of added time pic.twitter.com/JJc7y9E2OC

Spain vs Costa Rica be likepic.twitter.com/z86nOh3cQA

