“¡Estoy hablando español! ¡Qué diablos! Realmente estoy hablando español”. Con esta frase, que es una de las más recordadas de Bendan Fraser en Al diablo con el diablo (2000), usuarios de redes sociales celebraron la sorpresiva convocatoria de Ben Brereton para la fecha doble de la Selección Chilena de Fútbol de la próxima semana.

¿Qué pasó?

Ayer, Sheffield United confirmó que el delantero británico chileno fue convocado para disputar la primera doble fecha FIFA para los partidos amistosos contra Albania y Francia que se realizarán los próximos 22 y 26 de marzo.

Mediante X, el club inglés publicó una imagen de sus jugadores llamados, entre los cuales aparece Big Ben en primera línea. Esto causó sorpresa y alegría entre sus seguidores. ¿La razón? Hace unos días, el director técnico de la Roja, Ricardo Gareca, no lo había seleccionado.

Según explicó a los medios, la decisión no tuvo “nada que ver con su calidad”. Pero lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue cuando manifestó que le gustaría que Brereton sepa hablar español. “Creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español“, expresó.

“Si hay un interés realmente de poder estar en la selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, añadió.

La sorpresiva convocatoria se daría por las bajas médicas de Diego Valdés, Erick Pulgar, Carlos Palacios y Javier Altamirano, quienes finalmente fueron liberados de la actual convocatoria de la fecha FIFA

Según la Roja, esta decisión se tomó debido a que el tiempo de recuperación de los tres primeros futbolistas supera el plazo de esta convocatoria. En el caso de Altamirano, “el jugador se encuentra hospitalizado y en estudios a cargo del cuerpo médico de su institución”.

Revisa los memes

Luego del sorpresivo llamado de Ben Brereton, usuarios de redes sociales publicaron diversos memes y reacciones celebrando la noticia y destacando que el que no sepa español no terminó siendo un impedimento. Revisa algunas de las publicaciones:

Ben Brereton aprendiendo español para sumarse a La Roja: pic.twitter.com/7jF9uhzuRH — Seba Ulloa Riquelme (@sebaulloar) March 18, 2024

El caso de Ben Brereton es de los más llamativos en la historia: aprendió a hablar español de corrido en 10 días. — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) March 18, 2024

Brereton aprendiendo Español en 6 horas ……. pic.twitter.com/wiTGeUywvl — Viggh01 (@Viggh01) March 18, 2024

Ben Brereton llegando a Juan Pinto Durán pic.twitter.com/rzmbDQTrm7 — Carlos (@othergonzalez) March 18, 2024

Ben Brereton llegando a la concentración de Chile luego de convencer a Gareca pic.twitter.com/fXPIIzbFMG — Marcelo * (@cojeli) March 18, 2024