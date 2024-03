Una sorpresa sin previo aviso para La Roja. Esta mañana el Sheffield United, confirmó que el delantero Ben Brereton fue convocado a la selección chilena para la primera doble fecha FIFA para los amistosos ante Albania y Francia que se realizará el próximo 22 y 26 de marzo.

Mediante un X, el club inglés publicó una imagen de sus jugadores convocados para la próxima fecha FIFA.

Hace unos días, el DT Ricardo Gareca no convocó a Brereton porque “son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver con su calidad” y por el manejo del español del jugador chileno-inglés: “Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante”, explicó.

Aun así, Gareca lo llamó por emergencia. Según el medio The Star, Big Ben habría recibido una llamada durante el fin de semana.

La convocatoria se daría por las bajas de jugadores que presenta la nómina de Gareca.

Según un comunicado de la Selección Chilena, los jugadores Diego Valdés, Erick Pulgar, Carlos Palacios y Javier Altamirano “han sido liberados dela actual convocatoria de la fecha FIFA”.

Pulgar, Valdés y Palacios “han sido liberados debido a que el tiempo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria”. Mientras que en el caso de Altamirano, “el jugador se encuentra hospitalizado y en estudios a cargo del cuerpo médico de su institución”, detallaron.