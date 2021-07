(Agencia UNO) – La deportista nacional Mary Dee Vargas se despidió del Judo femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la categoría -48 kilos, luego de caer en la fase de octavos de final.

A primera hora, la especialista nacional venció en su estreno de la competición por 1-0 a la alemana Katharina Menz. Luego de no marcar diferencias en el tiempo reglamentaria, Vargas terminó logrando un ‘golden score’ gracias a un Waza-Ari sobre su oponente.

En la ronda de las 16 mejores, la estudiante de arquitectura de la Universidad Católica se inclinó ante la representante de Mongolia, Urantsetseg Munkhbat, ganadora de cuatro medallas en los Campeonatos Mundiales de Judo entre 2013 y 2021.

Ante la mongola, la judoca chilena perdió por Ippon con un Ude-hishigi-te-gatame. “Me hizo una palanca, que es lo que se hace en Judo. Si fue o no fue, si estuvo bien o mal hecho, no sé. Esa es la duda. Pero ya se dio el veredicto y perdí”, comentó la deportista a Team Chile tras la derrota.

Pese al traspié, Vargas hizo historia al ser la primera mujer chilena en ganar un combate olímpico.