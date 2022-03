El entrenador uruguayo sigue con la esperanza de clasificar al repechaje rumbo al Mundial y usó la derrota del campeón de Europa ante un rival mucho más modesto para ejemplificarlo. Ahora Chile enfrentará el día 29 de marzo a Uruguay en San Carlos de Apoquindo. No solo debe superar a Uruguay sino que también esperar que Perú no supere como local a Paraguay y que Colombia no gane en su visita a Venezuela.